Los que viven en las calles

La gente que vive en las calles también tiene derechos.

Diógenes “el cínico” vivía en la calle sin nada y así pudo saber y sentir cómo vive un animal.

Eso es experimentar la realidad en la vida de los seres sin ataduras. Es el mensaje el importante detrás de su actuar.

Su inclinación total para descontrastar con la sociedad existente. Mucho que aprender de él, esta sociedad actual necesita para ser feliz. Les puedo asegurar que ese hombre fue más feliz que muchos millonarios de esta época.

El de todos los estoicos, llevó la lección a su máximo nivel, por ello se inmortaliza y deja un legado filosófico que todavía es tema de debates en las mejores universidades.

La sociedad engañada tiende a discriminar a mucha gente que hace de la calle su mundo, lo peor es que ni el rico logra tanta libertad como un habitante de calle.

Creo que algunas criaturas humanas tienen sueños de vivir fuera de los estándares sociales.

También, que muchas veces algunas personas llegan a la calle por cualquier medio.

Desde luego no tiene nada que ver elegir vivir sin posesiones a acumular cosas, sino circunstancias que no pudieron enfrentar. Hay buenas y malas personas en todos los estratos sociales, en todos los niveles de la sociedad, muchas personas miran con indiferencia a los indigentes, los ven cual si fueran enfermos, leprosos y los maltratan.

Yo he visto gente con una mala actitud hacia los indigentes y créanme que se ve bastante mal, la vida da muchas vueltas y nadie está exento de caer en las condiciones de indigencia, y al menos a mí no me gustaría ser maltratado por un malvado y perverso que me encuentre en la calle. Ellos tienen derecho a la vida, a ser libres, a una vivienda digna, a los sueños.

Cada día estamos pagando bastante caro la dizque “democracia”.