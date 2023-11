Las potras

En una comunidad en donde las playas están apenas a unos cuantos minutos de la zonas pobladas, hay unos pobladores muy aficionados al fútbol, y es que, siendo sinceros, a la mayoría de los hondureños nos gusta el deporte Rey, y a otros les encanta, en la comunidad de Los Cocos, por ejemplo, su gente siempre se preocupa por el bienestar del campo, vivir el fútbol no es solo verlo sino también jugarlo, sus pobladores están pendientes de cortar la grama, remarcar las líneas, y que luzca bien. Pero lastimosamente para ellos, tienen un problema desde hace muchos años ya, cuando llega la época de lluvias su majestuoso campo, lugar donde se reúnen todos a alegrarse la vida, se inunda, además cabe aclarar que dicha cancha tiene las medidas reglamentarias, casi que con una gradería y luces podría ser un estadio, lo que pasa es que no podemos tener un estadio que se inunde, ya han hecho la petición a las autoridades locales para que se le haga un drenaje, se le ha pedido al mismísimo presidente que los ayude con ese proyecto pero los tienen en el olvido desde hace mucho, y es que cuando llueve apenas un par de horas, la escuela se vuelve una laguna, las calles del Centro de Salud se vuelven casi intransitables y el campo ¡Dios, el campo! Se vuelve una piscina en la cual fútbol no se puede jugar, se hacen esfuerzos para que el agua se filtre, pero por desgracia el terreno deja mucho que desear, Pedro, hay que hablarle al de la retro, llevamos quince días sin partido, ya le hablé, y está quitando una tierra de la escuela, ¡ay hombe! La escuela se seca sola cuando sale el sol, que se venga a lo que de verdad importa décile, papito la gente que va a vender está perdiendo esa entrada para sus casas, urge arreglar esa cancha. Y fue así, como ese mismo año los habitantes de la comunidad decidieron contactar un ingeniero, para ellos por su cuenta, darle solución a ese problema; llegando este, y observando la situación, entendió rápido que lo único a lo que le daría solución era, a las potras. (Cuento)