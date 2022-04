Cosas sencillas de la vida... Ya estamos en pleno verano, la temporada del año en que podemos disfrutar de las cosas sencillas de la vida, aquellas que lamentablemente algunos de nuestros compatriotas, hombres y mujeres que fueron funcionarios y figuras públicas pero que también fueron infestados o afectados por la pandemia de la ambición desmedida, la avaricia y corrupción ya no podrán disfrutar.

Pero no serán los únicos, pues tras ellos, como un efecto dominó, vendrán más a los que el pueblo con su voto les concedió honores o la confianza de ocupar cargos relevantes a las que ellos o ellas traicionaron, no solo sirviéndose con la cuchara grande y aceptaron sobornos e hicieron movidas, malversaron el dinero del pueblo que debería ser sagrado.

Entonces cosecharon lo que sembraron y ya no podrán caminar más por la calles, temprano por las mañanas, cuando solo los empleados de la Alcaldía Municipal hacen su labor de mantenerlas limpia; andar en bicicleta para ejercitar el cuerpo, tomar sol o sacar a pasear a su mascota, acudir a misa a escuchar el sermón, tomarse una bebida refrescante leyendo el periódico, ir al cine, conversar con aquel o aquella compañera de colegio que tenían años de no ver, sentarse a mirar las estrellas desde un balcón o visitar la tumba de un ser querido y platicar con él, etc.

Disfrutar de las cosas sencillas de la vida vale más que el oro, como decía mi abuela, que fue una mujer muy sabia. “Hay dos cosas que a veces solo valoramos cuando se pierden: la salud y la libertad”.

Que los hechos de estos personajes que fueron derrotados por su ambición sea un ejemplo de vida para las nuevas generaciones que aspiran a ocupar cargos públicos y que se den cuenta de que son oportunidades para servir a su país y no para enriquecerse ilícitamente.