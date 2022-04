Érase una vez en un país en el centro de América, allá donde llegaron los españoles en 1524, en donde disfrazaron el saqueo de descubrimiento, y violaron a sus mujeres, trajeron pestes y les quitaron su oro; llegó así en el transcurso de algunos siglos por fin a ser “independiente”, y desde ese día en aquel bello y rico país todo empezó a ser diferente, empezaron a crear sus propias leyes, ya no gobernaban los españoles, y la tierra producía grandes cantidades de oro verde, el oro verde era lo único que no era administrado por los locales, de ahí todo lo demás sí, y han pasado muchos gobiernos, y cada uno de ellos ha adquirido de cierto modo un poco de patria, a eso llamo yo patriotismo, han prometido tantas cosas, y tantas cosas que han incumplido, así empezó mi abuelo a relatarme la historia de la tierra que me vio nacer.

Vos tenés que conocer tu pasado, me decía siempre, y me explicaba como llegó el desarrollo a estas tierras. Las maquilas, a pesar de sus largas jornadas laborales, generaban empleo, y las empresas nacionales, a pesar de que tenían en su mayoría muchos empleados por hora, eran la principal fuente de empleo. También me explicaba que los gremios siempre hacían lo que querían, y que él en carne viva vivía todos esos flagelos. Mi abuelo ya era un señor de edad, con su rostro cansado pero con su mirada viva y llena de esperanza, un poco analfabeta y también desnutrido, con poca cultura, pero trabajador.

Un lugar en donde por desgracia aún siguen violando a sus mujeres y además sus derechos, y es que en efecto se habían creado muchas leyes, pero estas siempre favorecían a las minorías, a los mismos, hasta que un día, de pronto, una lideresa tomó el poder y nos hizo nuevas promesas, emocionado dijo mi abuelo, y como yo ya de esto conocía un poco más, le dije: Abuelo no siempre las buenas intenciones se convierten en hechos, mientras las palabras no se materialicen son solo eso. Por cierto, el nombre de mi abuelo es Pueblo. (Cuento).