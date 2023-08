Nos secuestraron prácticamente al nacer, muchos llevamos años en esta celda oscura sin poder ver la luz del sol ni un tan solo día de nuestras vidas, yo tengo 30 años aquí, Pedro Pérez tiene 12 María 84 y creo que no vale la pena seguir diciendo nuestras edades, considero que es más importante hablar de nuestras aspiraciones, pues por paradójico que parezca todos tenemos o al menos la mayoría y el deseo que nos den tres mejores tiempos de comida en la celda, y aspiramos también a tener un baño privado, ya estamos acostumbrados a la oscuridad, conocer la luz es hasta ahora para muchos una utopía, nosotros solo queremos tener condiciones básicas dentro de nuestras celdas. Aquí nadie nunca se ha preguntado por qué estamos aquí, no interesa, hemos sobrevivido, hemos hecho prevalecer nuestro instinto, no sabemos como son las otras celdas y quiénes están de nuestros celadores solo conocemos sus voces, y alguna que otra silueta, además, todo se gana y los privilegios por los cuales estamos aspirando nos va a permitir vivir mejor, dicen que allá en el exterior la situación se está poniendo bien difícil, por el contrario nosotros acá tenemos nuestra alimentación asegurada, la salud no está tan mala para nosotros, un poco de tos por la humedad, pero el cuerpo ya se acostumbró, y es que en la vida para encontrarle sentido tenemos que fijarnos más en lo positivo que en lo negativo, de nada sirve vivir quejándose. Eso es lo que dicen casi todos por aquí; no obstante, tuve la fortuna hace un tiempo atrás de encontrarme conmigo mismo y empecé a preguntarme cosas que por estos lados nadie se había preocupado por pensar, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, y ¿por qué? Luego de un tiempo no podía sentir la celda con los mismos ojos, comencé a hablarles a mis compañeros de una nueva realidad, se reían de mí y era difícil explicar los pensamientos de mente a seres que no querían saber si quizás hay otra realidad distinta a esta. Y fue así cuando un día y no por casualidad, un celador me dio una vela, y se iluminó toda le celda, la luz es más poderosa. (Cuento).