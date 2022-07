La suerte de los pobres

Dios es tan justo que lo que a unos les quita a otros les da de sobra, decía mi tío Chilo, un hombre muy sabio él, y es que no cabe duda que el hombre nunca está conforme con lo que tiene, les cuento que jamás llegué a pensar que un rico tuviera envidia de un pobre, por ejemplo, el hijo del dueño de la panadería, aquel que andaba en los carros que quería, le daban hasta ganas de llorar al ver como el guardia de ese lugar abrazaba y llenaba de bendiciones a su hijo cada vez que llegaba a dejarle almuerzo.

Sin duda alguna lo que realmente es valioso para los hombres no se puede comprar ni con todo el oro el mundo, y es que nosotros los pobres nos enfermamos y nos curamos con plantas, y esos ricos gastan un billetal cuando les pega ese cáncer que la mayoría de veces de nada les sirve tener grandes fortunas porque se terminan muriendo, tienen tanta plata que aunque vivieran 200 años no se la gastarían toda, pero llega una enfermedad y les acorta la vida, además tampoco tienen fe, pues me han contado casos gente cercana a mí, de algunos que han estado en el hospital público, en donde usted compra los medicamentos, en donde el paciente llega a emergencias y lo atienden horas después, en fin, ustedes ya se imaginarán el resto, sobreviven de situaciones críticas aquellas en donde la sabiduría de la ciencia no alcanza.

Imaginen, pues, qué suerte tenemos los pobres, que cuando nos ocurre una desgracia y partimos de este mundo nos vamos con nuestro Padre Celestial y paramos de sufrir, ya ves ahora que ese virus invadió al mundo, nosotros íbamos al mercado sin mascarilla, tal vez por falta de educación, tal vez porque esos bozales nos ahogan, y nuestras defensas están mejores que las de muchos que no toman agua de llave, de dónde vamos a pagar nosotros hospital o clínica privada, acá nos nutrimos con sueños y aunque alguno de nuestros cuerpos estén delgados, nuestra mente está llena de esperanza, porque de alguna manera toca sobrevivir. (Cuento)