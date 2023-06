La peste del olvido

Nadie sabe cómo llegó a la isla ese terrible mal, la tierra más cercana a la isla Krab estaba a más de 1,300 kilómetros, y era poca la gente que entraba o salía de la misma, este suceso marcaría la vida de cada uno de los habitantes y tanto fue el impacto que cuando encontraron la cura contra el olvido los que olvidaron tomarla volvían a infectar a los demás cíclicamente por cuatro años.

El día que Calixto percibió que las habitantes de Krab estaban olvidando todo entró en una especie de pánico, pues las personas olvidan pagar sus cuentas, la manera como pescar, las funciones que cada uno tenía que ejercer, quiénes eran autoridad, en fin, cuidaba mucho acercarse a las personas, en realidad era imposible distinguir quién padecía ese terrible mal y quién no, y siempre cargaba el libro de la historia de su pueblo para dirigir a aquellos que todos los días había que recordarles qué hacer y así evitar los errores del pasado, como por ejemplo cuando el muelle ocupaba mantenimiento, no hacerlo con materiales que rápido se consumirían por el salitre, o no construir en ciertas localidades.

Conocer su historia era la guía perfecta para no retroceder como población, tampoco avanzaban, pero no se mantenían donde estaban, y justamente fue él quien encontró la cura en el libro, lo que pasa es que la gente de la isla poco o nada le interesaban los cambios, olvidaban poner señales para la llegada de turistas, no recordaban donde quedaban los bancos de pesca, y la mayoría se dedicó solo a sobrevivir, los que fueron a estudiar y venían convertidos en grandes profesionales no supieron como más seguir ejerciendo su rol, y los arquitectos por ejemplo, dejaron de diseñar, la justicia se había quedado corta también al no haber jueces, y aunque a los delincuentes también se les había olvidado que eran, siempre las mentes sin tener ocupación pensaban en hacer el mal.

Calixto instruyó a su hijo mayor y le dijo: Cuando muera, el libro te va a guiar. Pero nunca lograron curarse todos, y la historia se repetía, nadie volvió a leer el libro, estaban condenados. (Cuento).