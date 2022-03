¡Ey! Contéstame, acá estoy, mírame no me ignorés, que me mirés te digo, décime ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto ruido, qué es todo ese escándalo? Usted sabe que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, pero ya me tengo que ir, adiós.

Mmm, que raro está todo esto, me está empezando a doler la cabeza, ya días que me estoy sintiendo extraño, y estas pastillas ya no me hacen efecto, que fea es la soledad, ahora hasta mis grandes amigos no me contestan las llamadas, pero bueno total para eso está la familia, los amigos hoy son, y mañana no, y pues total es momento de descansar, todo en la vida tiene un ciclo, y el mío por fin acabó, escudo cara, cara escudo.

¡Ay! Así es la vida, todo es cuestión de suerte, yo nunca he creído en el destino, y siempre que elegía cara, caía cara, así es un ganador pues, siempre obtiene lo que quiere, la vida es la mejor maestra, a mí me ha enseñado mucho, es que no es por ser altanero pero mi trayectoria no solo fue larga, sino también la mejor, cuando se sabe pensar, y se aplican buenas estrategias escalar es solo cuestión de tiempo, pero siempre hay envidiosos que te desean el mal, aquellos que nunca van a ver las cosas buenas que hiciste, y hasta te van a inventar cosas, así pasa cuando alguien no te puede superar, buscará la manera siempre de manchar tu nombre.

Que raro está el clima, no hace calor pero estoy sudando, es que ya días que no salgo a correr, a lo mejor eso es lo que me hace falta, aire puro, sentir la brisa entre los árboles, como disfruto salir a correr, de pronto, un seco golpe le hizo abrir los ojos a un hombre que al verse con un traje color naranja, se quedó perplejo, y después de un suspiro, gritó: ¡soy inocente! y se desplomó contra el piso, y jamás volvió a pronunciar una sola palabra, está muerto en vida dicen, ahora solo sabe jugar con una moneda. (Cuento).