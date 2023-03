Esa noche me acosté muy cansado y cuando me duermo ya pueden caer rayos al lado de mi cama, el sueño puede contra todo ruido, pero esa noche en particular empezó a caer una lluvia ensordecedora para techos como el mío y como el de muchos que vivimos en zonas como esta, por lo general siempre escucho noticias por la mañana, por las noches me dedico a dormir.

Siempre me levanto a orinar por las madrugadas y al tocar mi cama nuevamente mi cerebro se desconecta de nuevo y caigo a dormir profundo como un oso cuando hiberna, y en ese pequeño lapso a mí que el sonido de la lluvia me relaja al igual que el petricor, ese día aquel estruendo que caía en mi techo me puso muy tenso, y estoy casi seguro de que escuché unos gritos y cuando volví a la cama estuve soñando mucho algo que es muy raro que me pase, soñé que era un bombero y andaba rescatando personas en una pequeña lancha, también estuve soñando que era policía, y pues en mi vida había querido ser eso, nunca se me cruzó por la mente, pero el último sueño me pareció muy interesante: soñé que era un perro rescatando niños en medio de una inundación.

Era un perro grande, feroz, no sé qué raza, no me gustan mucho los perros, pero en ese sueño me gustaba serlo, salvé como nueve niños en esa angustiosa noche, casi diez pero cuando iba a salvar al décimo -que no sé si era niño-, desperté de manera abrupta, me sentí muy cansado y estaba hasta mojado, pero eso era gracias a las goteras que ese día había causado la devastadora lluvia, caía una gota justo en mi frente. Increíble como una gota puede llegar a causar tanta angustia, hasta que me volví a dormir.Informe especial.

Buenos días, televidentes, a estas horas del día reportamos todo lo que causaron las lluvias que comenzaron ayer por la noche, en barrio El Olvido muchos niños fueron salvados por los cuerpos de rescate, pero en una casa se encontró sin vida el cuerpo de un hombre a quienes los perros no pudieron rescatar ¡terrible noticia! (Cuento).