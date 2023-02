La innovación y el crecimiento

La innovación no es un evento de una sola vez. Se asemeja más a pintar capas una sobre otra en una organización. Implementas una cosa, exploras un poco más, y después implementas algo nuevo. Algunas cosas funcionarán y otras tendrán que ajustarse. Después podrás seguir explorando.

La idea es estudiar las áreas en las que quieres mejorar por medio de encontrar recursos relacionados, escuchar, hablar con otras personas y experimentar. Conforme sigues explorando, encontrarás una amalgama coherente que será la adecuada para ti y tu compañía.

La importancia de leer no se puede subestimar como manera de exploración. Aun así, no es necesario que conozcas o apliques todas las teorías de administración que existen. Esto no es posible, e incluso si quisieras hacerlo descubrirás que muchas ideas se contradicen. Eventualmente, mientras lees y exploras, las cosas empezarán a coincidir y habrá menos ideas impactantes. También desarrollarás los lineamientos que deseas aplicar en tu compañía. Encontrarás conceptos que funcionan y aplican en tu caso y podrás explorar y practicar con algunos de estos.

Mientras más te familiarices con las tendencias actuales y el conocimiento fundamental, más se beneficiará y crecerá tu compañía.Hacer pequeños ajustes es otra forma de explorar. Los experimentos de bajo riesgo son pequeñas intervenciones que te ayudarán a conocer más sobre el sistema que es tu compañía. Si fallan, estas pruebas no tendrán repercusiones negativas que te afectarán a ti o a tu empresa.

Tal vez te des cuenta de algún método para generar más colaboración en tu equipo. O puede que hayas escuchado que una compañía empezó a ser totalmente transparente con sus indicadores principales e información. Tal vez entonces trates de ser más transparente al compartir una métrica o dos para ver qué pasa. Observar los resultados te dará información útil antes de implementar por completo una iniciativa nueva.