La incesante espera

Llegué al mundo un seis de enero de mil novecientos setenta y cuatro, y en todos mis años de vida, en unos más conscientes que otros, siempre extrañé la figura de mi padre, que ausente ha estado desde pocos días antes que naciera yo, porque los que nacemos en enero, venimos marcados ya con la mala suerte.

De pequeño nunca fui un brillante estudiante, pero culminé la universidad.Y es que los años se fugaron rápido con mi crecimiento.

Fue de pronto cuando justo el día de mi cumpleaños número treinta y seis, tuve una revelación, en mi sueño, un hombre al que nunca había visto, me regalaba un libro con un número seis en la portada, y la fotografía del hospital donde yo trabajaba, y digo por eso que fue una revelación y no un sueño, porque yo siempre me olvido de todos los sueños casi al abrir los ojos, escuché de fondo las mañanitas y mi mamá junto mi hermano fueron hasta mi habitación a felicitarme, y la primera llamada que recibí fue a las seis en punto de la mañana, era mi mejor amiga para invitarme a festejar mi natalicio.

Me bañé, desayuné y me fui a trabajar, al llegar la enfermera me dijo: hoy solo tiene seis pacientes doctor. Y cuando estaba por finalizar la consulta con el quinto, irrumpió abruptamente el sexto, diciendo: “no aguanto más, ¡por favor ayúdeme!”.

Se veía pálido como una hoja de papel, su barba estaba pulcra, y sus ojos llenos de angustia, parecía que llevaba toda una vida afuera allí esperando, lo examiné, lo atendí, luché por su vida desde las dos de la tarde, pero a las seis murió, y en la autopsia se leía el nombre de aquel hombre cuyo nombre mi madre jamás me había ocultado, al que yo siempre quise conocer, y que ese día quizás esperó tanto, como yo lo esperé también, y partió sin saber que prolongaba más mi espera. (Cuento).