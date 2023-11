Hace apenas tres meses habían anunciado la apertura del nuevo zoológico de la ciudad, y la verdad se veía muy interesante, yo fui a visitarlo desde el primer día y de forma ininterrumpida todo este tiempo, pero luego de los dos meses empecé a observar cómo uno de los empleados molestaba a los animales, les tiraba a los monos las bananas al suelo, a las guacamayas les botaba el agua; un día intenté preguntarle por qué hacía esas cosas, pero rápido pude notar que era un tipo corto de temperamento y de poca educación, como era correcto fui a poner la queja y cuando el tipo se enteró cada vez que me veía molestaba al animal que tuviera cerca y se tocaba su gorra verde, pues cuando fui a exponer su caso lo primero que dije para lograr identificarlo fue decir el de la gorra verde.

Yo aprendí no con los años sino con las experiencias que no debo juzgar a las personas sin conocerlas o solo por su apariencia o solo por haber tenido un primer contacto no tan grato con ellos, solamente me parecía que su acto de molestar a los animales era ex profeso, y a pesar yo de no ser tan amante de estos, me parece que todos merecemos respeto y más si esto es parte de nuestro trabajo, el zoológico era un atractivo importante en San Cristóbal, y hay que cuidar lo que es de todos, un día cuando yo caminaba por un corto sendero, el tipo este bajaba de él con un pequeño mono en el hombro, aquel animal se veía que era muy obediente y también muy sumiso, me miró, escupió hacia el piso y tocó su gorra verde, y como desde que su mirada chocó con la mía el contacto visual no cesaba, solamente me paré, lancé un misil con la mirada y mientras lo dejaba pasar entreabrí los labios, sentí que me estaba retando pero apenas me dio la espalda que tipos como ese no podían robarme la paz. Minutos después se escuchó el rugido del león, quien primero le arrancó el brazo, luego mordió su cabeza, quedando en el suelo la gorra verde. (Cuento)