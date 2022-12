El mundo va cambiando rápidamente, tanto que ni siquiera nos hemos dado cuenta, las cosas que en un tiempo no han sido de importancia poco a poco se están convirtiendo en prioridad; la inteligencia artificial cada día idiotiza más a la humanidad y la abundancia y control de información sirve para mantener dormido buena parte del planeta, pues quien controla la mente controla las acciones.

Es increíble como la tecnología nos arropa cada vez más todos los días, y como puede despertar un lado de nuestro cerebro pero a la vez dormirnos el otro, pueden controlar el mundo con un televisor y poner justo enfrente de nosotros lo que quieren que veamos para que ellos continúen con sus planes, con su agenda, con sus casi veinte objetivos, un minúsculo grupo tiene el poder sobre una inmensa mayoría.

Una mayoría que sigue los MK, que no percibe lo que está pasando en su entorno, pues ya están programados por la programación esa que se puede apagar pero no podemos porque nos volvieron adictos, porque en ella nos ponen la verdad frente a nosotros y aun así no podemos verla, quizás en un futuro cercano, puesto que el tiempo pasa con mucha ligereza, ya no seremos más humanos, sino híbridos “cíber”, pues el mundo está cambiando y no podemos quedarnos desactualizados, quizás la fuente de poder se vuelva indestructible, o simplemente solo se desconecte.

No sabemos qué puede pasar cuando en mundo de cuerdos los locos tienen la razón, ya que el pensar distinto te hace ver como que tus pensamientos están errados, pero todas las nuevas ideas provienen de locos hasta que se logran los resultados.

Me gusta mucho la literatura, nadie puede ser un buen escritor si antes no ha leído mucho, y cuando era apenas un estudiante me hablaron de algo que en ese entonces no sabía la magnitud del significado, muchas personas tomaron el poder y la justicia con sus propias manos y al momento de buscar los responsables dijeron que fue Fuente Ovejuna, la fuente que siempre hemos sido, pero que fragmentada no cuenta, no sirve, no puede hacer cambios, somos la mejor arma, y nos quitan el poder. (Cuento).