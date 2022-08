La conformidad del ser feliz

Esta historia que hoy les quiero contar es algo que sin duda alguna no me sucedió a mí y que tampoco sucedió en una tierra cercana, ni mucho menos a alguien de mi entorno, sino que este relato fue recolectado tras algunas vivencias transcurridas a lo largo de la vida y de las diásporas de todos aquellos que no son sedentarios.

No recuerdo con exactitud qué edad tenía la primera vez que salí del país, pero ya era un hombre adulto y cuando no has visitado tantos lugares, cualquier destino es atractivo si tienes buena actitud. Fue así como conocí gente muy pobre si hablamos en términos de dinero, pero muy ricos en términos de vida.

Mientras que habían muchos millonarios que con el pasar del tiempo hacían crecer sus fortunas pero no lograban llenarse con nada, el ser humano debe de entender que en la vida no se puede tener todo, y que mientras corrés por aquello que tanto anhelas se te escapa la existencia de entre las manos, no es posible querer tantas cosas para que al final de nuestros días hayamos perdido todo por haber ganado nada.

Espero me estén entiendo, pues no es fácil entender la sencillez de la vida porque para eso se requiere experiencia y la experiencia se gana con el tiempo, y el tiempo, por desgracia, no lo sabemos apreciar hasta que nos llenamos de experiencia.

Yo fui testigo una vez de una pequeña boda en un pueblo remoto, en donde los novios tenían todo lo necesario para ser felices, algo que a muchos no les alcanzaría para nada, porque obviamente no todos tenemos los mismos sueños, las mismas aspiraciones, en fin.

¿Pero qué era lo que tenía esa pareja? La respuesta no es nada asombrosa, ojalá me sepan entender. El día de su boda ya eran dueños de la tierra para trabajar, dos cabezas de ganado, una rancha de madera y barro y un pozo para sacar agua todos los días del año. Ya sé, están perplejos o se están burlando de este relato, pero solo les diré, en la ciudad muchos tienen mansiones, pero todavía no saben como ser felices con tanto. (Cuento).