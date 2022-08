La casa de los despiertos

Llegué a casa donde mi tía cuando tenía once años apenas, en ella vivían Carlos, un médico y su esposo, Matías, mi primo que era soldado, y Patricia, una estudiante de psicología y la hija menor de la familia.

En casa de mi tía siempre se dormía por muy tarde a las nueve de la noche; yo como venía de tierra adentro siempre me dormía casi a la misma hora que los adultos pues estudiaba bastante porque en la escuela me decían que no iba a llegar muy lejos con la pobre educación que tenía, pero cuando entré a la universidad fui uno de los pocos que se había graduado con honores de la secundaria, para ese entonces ya me había leído muchos libros y mi conciencia había despertado, después que entré a la universidad no tenía horario para dormir, y fue hasta para ese entonces que noté que en la casa de enfrente donde vivía siempre tenían las luces encendidas, y cuando fallaba la energía tampoco faltaban las luces de las velas, pero nunca me había interesado por conocer a mis vecinos, es más, en todo el tiempo que llevaba viviendo aquí no recuerdo aunque sea haberlos visto de largo. Hasta que de pronto un día lluvioso, cuando regresaba de mis clases, un señor con lentes grandes, poco pelo y con una bufanda en su cuello me invitó a pasar a su casa.

“Entra”, me dijo, “se van a mojar tus libros y te puedes resfriar”. En su casa solo estaban su esposa y un niño como de diez u once años, en esa casa no habían objetos valiosos y sus ropas no eran de marca, la televisión estaba apagada y aquel niño que en ese momento estaba viendo un video en internet, era de cuestiones parafantásticas, y después de percibir esos detalles, no dudé un segundo en preguntar, ¿ustedes no duermen? Y su respuesta fue, nada en el sistema es lo que parece, entonces no nos podemos dejar llevar por el sistema, pues que la realidad resulte abrumadora no quiere decir que sea una enfermedad mental, los seres humanos nacemos desalineados con la realidad... ahora entiendo todo, pasa, toma un café. (Cuento).