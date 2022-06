La canasta de la abuela

Los tiempos cambian, decía la abuela, pero conforme va pasando el tiempo estamos más jodidos. Ella se levantaba todos lo días muy temprano para ir a buscar el pan de cada día, y después de hacerse su trenza y tomar su taza de café, agarraba su canasta, la cual ya cuando pasaba un poco más de las dos de la tarde, traía repleta de todo tipo de alimentos.

La abuela tenía mucha fuerza, pues siempre que mi hermano la divisaba subiendo la cuesta antes de llegar a casa salía a su encuentro para ayudarla con la pesada carga.

En esa canasta, mi abuela cargaba de todo: frutas, verduras, arroz, carne de ovejo, mondongo — el preferido de mi abuelo—, botellas de leche, azúcar, dulces para nosotros, juguetes y otro montón de cosas que como niño que era en aquella época, solo me fijaba en aquellas que eran de mi interés, y así iban pasando los años y mi abuela después cada día iba llegando con una canasta más pequeña a la casa; dejó de traernos juguetes, pero no dulces, así que no estaba mal todavía; lo que también había notado es que ya no llegaba después de las 2:00, sino a las 3:30, y siempre se iba muy de mañana.

Sucedió entonces que una tarde, cuando mi abuelo llegó de trabajar, estaba muy sudado y tembloroso, pues el calor por estos lados apretaba bastante, después de ser esta una zona muy fría, el agua del Reparto era muy helada, pero eso había sido antes, pero como les iba diciendo, llegó mi abuelo a casa sin el dinero completo de la renta y ya era fin de mes, por primera vez en mi vida, los escuché discutiendo y hasta se gritaban, “ya te chupaste el pisto de la casa”, le decía mi abuela, “no me fregués vos, no ves que ni mi octavo me pude comprar para no desajustar este pisto, ¡ajá! Vos ya no me traés mondongo y no te estoy diciendo nada, además últimamente venís casi a las seis, y venís con esa babosada vacía y ahora que llevás otra más pequeña”, y dejó a la abuela callada y pensativa. (Cuento)