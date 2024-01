La ambición en el mundo

Es preferible tener poco a tener todo lo que se desea, pues en el mundo un ser humano con exceso de poder es capaz de hacer de todo sabiendo que puede hacerlo, la mente se enferma y piensa en hacer cosas aborrecibles porque siente que ya he hecho todo lo que otros no pueden y como ellos sí, quieren aún más. Es por esa razón que el mundo gira en torno al dinero, este te da poder y puede volver ambicioso a cualquiera, si queremos mejorar nuestra calidad de vida debemos de saber que con poco podemos ser felices, todo en exceso es malo, hay muchos que tenían sed de conocimiento, y al buscarlo, no les importó la manera de llegar a él, les interesaba encontrarlo, y es así como grandes genios han maquinado planes en contra de la misma humanidad, y como los que controlan los grandes monopolios del mundo teniendo muchos millones siguen buscando la manera de tener aunque la gran mayoría nos quedemos con menos, el mundo está de cabeza y muy pocos lo saben, otros simplemente lo ignoran y el resto simplemente cree que los tiempos cambian, este mundo sería mucho más equitativo si los que tienen mucho dieran un poco, nada más un poco, a los que tienen poco o nada, pero no sucede así, de poco acá quieren quitarle a los que poco tienen lo poco que les queda, si acaso estos seres fueran inmortales si este es el caso, todavía tienen muchísimo dinero para un par de generaciones, poco sé de economía, pero si los pobres tuvieran con que comprar lo que los ricos producen las ganancias de estos aumentarían, pero les gusta ver como las personas sobreviven. En el mundo hay de potencias a potencias, están aquellos que han convertido desiertos en ciudades, y otras ciudades en desiertos, hay unos que somos a simple vista puntos en el mapa, pero que somos un conjunto de riquezas naturales y tenemos hasta ahora una libertad que los propios no valoran, todos quieren dinero y nadie busca conocimiento el verdadero, ese que te ayuda a cambiar tus pensamientos, ese que puede ayudar a cambiar el mundo.