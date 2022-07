La academia vs. la ignorancia

Expondremos hoy algunos criterios sobre la academia versus la ignorancia.

Después de un frío análisis individual y en forma colectiva, con amigos de varias especialidades, encontramos un continuo y repetitivo desfase de los diálogos desarrollados en la virtualidad, es decir en el internet.

Aclaramos que somos defensores de los procesos de avance tecnológico y que impulsaremos estas ideas, pero queremos llevar este artículo al formato que utilizan personas sin especializaciones y que se atreven a denigrar y opinar sobre temas que desconocen por completo, pero quieren agredir el intelecto de otras personas que sí deben expresar por la web opiniones calificadas.

Hoy en día, cualquier individuo determina qué noticia enviar a las redes sociales, lastimosamente algunas de estas falsas y que nos lleva a la desinformación.

Por estos detalles, esperamos que este y otros medios impresos sigan su labor ya que, en estos, por lo menos, se investiga lo que se publica.

Debemos regresar a la escuela de los valores, debemos denunciar todo aquello que producto de lo incorrecto genere ganancias monetarias o de cualquier índole a personas que se dedican a denigrar públicamente a otras.

No podemos quedarnos callados ante publicaciones que dañan la imagen y que no podamos responder, o peor aún, que no se nos permita explicar el tema.

En el desarrollo continuo del ser, la parte intelectual deberá regirse por las buenas costumbres y todo aquel que lo crea diferente debe ser señalado por generar antivalores a una sociedad, ya expuesta a las mayores aberraciones que hasta hoy podemos indicar.

Felicidades a todas y todos aquellos que aún consideramos los valores como parte integral a nuestro cotidiano vivir y que no exista un precio que cambie nuestro proceder.