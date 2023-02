Inquebrantable

Esta es parte de mi historia, es sin duda alguna la parte más trágica de ella, pero no puedo ocultar que en medio de las tormentas está la calma. Siempre tuve una vida muy tranquila con mi familia, desde hace mucho había aprendido a sobrellevar las vicisitudes de la vida, para ser feliz solo ocupamos disfrutar de lo que tenemos y si nos esforzamos seguro obtendremos recompensas, nunca desee mucho, pues como ya dije aprendí a ser feliz con lo que tenía, uno de los mayores errores de los hombres es apreciar más lo que desean que lo que ya tienen; una tarde que hacía más calor que de costumbre.

Salí con mi hijo a caminar mientras su madre cuidaba de sus hermanos en casa, ese era el menor de mis hijos y todavía tenía que tomar su mano cuando salíamos juntos, pero cuando íbamos a unos pocos metros de nuestra casa el cielo se puso oscuro y un cuervo empezó a graznar en el poste de la entrada de la casa, entramos antes que la lluvia nos mojara y desde esa noche tuve fiebre muy severa durante tres días continuos, al cuarto día mi hijo quería a caminar y como yo no me sentía bien fue con su madre, el cuervo estaba en el poste ese día también y solamente cinco minutos después, mi amada regresó llorando pues le habían arrebatado a nuestro hijo de sus manos...

La incertidumbre me abrazó fuerte y la cólera me dio un gran bofetada, mi cabeza sentía que me iba a explotar y mi cuerpo ardía y no solamente por la fiebre, empecé a buscar pistas y rápido supe de un grupo de cazadores que se dedicaban a la carnicería animal e infantil y echaban perros y niños a correr para luego traspasarlos con sus flechas, un niño menor de tres años puede correr pero todavía no con destreza, y el solo hecho de pensar que mi hijo sería utilizado para algo así hacía que mi voluntad por rescatarlo se endurara como el acero, al tercer día de vigilarlos fui por mi hijo, las flechas atravesaban mi espalda, pero liberé a mi carne y ahora está seguro. (Cuento).