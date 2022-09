Inmigrantes

Estaba sentado sobre una acera de concreto, eran las nueve de la mañana cuando de pronto aparecen dos muchachos, dos amigos, teníamos solo 17 años, nos saludamos demostrándonos afecto, platicamos por espacio de media hora.

“Está siendo complicado vivir en este país, siempre huyendo, que no te vayan a matar, siempre buscando cómo salir adelante, parece que aquí nos llevará tiempo hacernos de nuestras cosas. Vale la pena arriesgarnos porque hay que sufrir para conseguir algo, vámonos para Estados Unidos”, acordamos todos mientras descansábamos junto a un muro.

Luego, nos pusimos de pie y caminamos rumbo a la estación de buses, estando ahí reunimos el dinero que cargábamos los tres y no ajustábamos ni 200 lempiras, pero eso no nos detuvo, abordamos el bus con el ánimo de llegar a la colonia El Carrizal y seguir hasta la posta policial de El Durazno.

Cuando llegamos a la posta hablamos con un conductor de una rastra para que nos llevara hasta donde él iba. Este no se opuso y nos llevó hasta San Pedro Sula, en Chamelecón nos bajamos de aquella rastra y nos pasamos la calle y no habían pasado ni 20 minutos cuando estábamos ya en un camión cargado de naranjas con rumbo a Guatemala.

Llegamos a la capital guatemalteca como a la cinco de la mañana del día siguiente, no bajamos a comer porque creo que el conductor de ese camión perdió más de 80 naranjas que habíamos chupado. No hubiéramos comido porque no llevamos dinero.

Llegando a Guatemala, nos fuimos directo a la terminal de buses que viajan a la zona fronteriza, ahí preguntamos por cuánto nos llevaban a la frontera con México y nos preguntaron para dónde íbamos. Nos cobraron 120 quetzales por los tres, llegamos muy tarde a Malacatán quedándonos en la calle y cuando amaneció nos cruzamos el río Suchiate, zona fronteriza, ahí empezó ya lo peligroso de ese viaje; no habíamos comido bien, andábamos cansados, sucios y desaliñados.