Honduras celebra

Honduras celebró ayer la 32ª Alborada en honor a la Virgen de Suyapa, con millones de fieles en romería, oraciones, y promesas.

Es oportuno compartir entonces su oración para que nos encomendemos a ella y nos brinde su protección de forma permanente en tiempos de deportaciones masivas y que nos ilumine en este año electoral para que tengamos dos procesos democráticos claros y transparentes en el que renovemos autoridades para que se vayan los corruptos y corruptores, tanto dentro como fuera del gobierno, que le han hecho ya demasiado daño a este país de gente noble y laboriosa, y demos paso a un cambio en el país con gente nueva que nos traigan justicia, paz y solidaridad. Honduras reclama de un presidente o presidenta humilde, de corazón noble, pero sobre todo temeroso de Dios. A continuación, la oración a Santa María de Suyapa:

Virgen de Suyapa, madre de mi corazón, únete siempre a mi espalda como al niño que te halló. Guíame por el camino, abrígame con tu amor, condúceme al paraíso donde no se oculta el Sol. Cuando me venza el cansancio, o me atenace la angustia, cuando la muerte, a su paso, haga despertar mis dudas, Virgencita de Suyapa. Ven a mi espalda en ayuda, sosténme con tu mirada, y mis lágrimas enjuga. Reina de los hondureños, con tus pequeñas manitas rezas por el bien del pueblo que en tu protección confía. Virgencita de Suyapa, morena de raza indígena, ¡cúbreme de paz el alma hasta el final de mis días! Amén.

Es importante orar para que en las urnas elijamos gente nueva, pues si vemos en otros países sus gobernantes han instalado regímenes en los que se persigue a la Iglesia. Estas elecciones van más allá de ser netamente políticas, estas elecciones internas y generales son una verdadera lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal.