En la historia política de nuestro país hemos sido testigos de cómo ya sea de forma individual o institucional hay quienes se han practicado el harakiri político por múltiples factores, como, por ejemplo, aquellos que fueron mal asesorados para manejar su imagen ante los medios de comunicación, tal es el caso de “las cervecitas heladas” o del “hombre del cumbo”, o más reciente el famoso y bochornoso “delay”.

También están los que no se dejan asesorar, o peor aún, que traen personajes de otros países que están desconectados de la realidad nacional y al final se van del país con los bolsillos llenos, pero dejan tras ellos una derrota monumental y una candidato o candidata con su partido político avergonzado.

Y no digamos de aquellos que jamás debieron ni siquiera participar, sobre todo si se regresa al país luego de cumplir una condena que lo inhabilita tal vez no legal pero sí moralmente ante el electorado, no solo a él sino que también a los que le acompañaron en tan ridícula “aventura”. Entonces, si hablamos exclusivamente de nuestros políticos por imprudencia, inmadurez o avaricia, son muchos los que se han practicado harakiri, es decir, “suicidio político”.

En un artículo que publiqué en este espacio el año pasado, con motivo del pacto entre el PSH y Libre, titulado “Alianza con Dios o con el diablo”, comenté que mi abuela, que fue una mujer sabia, solía decir: “si te subes al lomo de un tigre, al final terminas en su panza”, cuya moraleja es que la cautela y la prudencia siempre son buenas compañeras a la hora de tomar decisiones, en este caso políticas.

Los fundadores de ambos partidos políticos son personajes volátiles, inconstantes en sus posiciones. En el mismo artículo advertí que “ambas instituciones eran de ideologías políticas que son opuestas”. Era cuestión de tiempo para que literalmente sacaran chispas y esa alianza se rompiera. Libre es el gran perdedor con ese divorcio y no logrará la CSJ que anhela. Se hizo el harakiri.