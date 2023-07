¿Habrá fiscal?

Independencia, integridad, imparcialidad, idoneidad, preparación académica, excelencia, igualdad, son algunas de las cualidades que debe tener el próximo fiscal general y adjunto según el perfil ideal elaborado por la Junta Proponente (JP) para la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público (MP). Esto es lo que mínimamente se espera de los responsables de ejercer la función penal de manera eficiente en Honduras. La Constitución de la República reconoce al MP como el responsable de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, por ello la importancia de este proceso de selección.

En ese sentido, la ciudadanía reclama autoridades dentro del MP que verdaderamente representen los intereses generales de la sociedad y no los intereses especiales de unos cuantos. Sabemos que en el proceso de elección anterior hubo múltiples irregularidades, tal cual indica el informe de DPLF denominado: “Se busca fiscal general para Honduras: la crónica de una reelección no anunciada”. Sin embargo, hoy más que nunca, por el contexto histórico, por los altos índices de corrupción e impunidad es cuando se requiere un fiscal general y adjunto con las características del perfil ideal elaborado por la JP.

Existe el temor de que se repita lo que sucedió con el reciente proceso de elección de la CSJ, ya que ignoraron a los postulantes con las mejores calificaciones únicamente por no tener una afinidad partidista. Genera incertidumbre que domine la voluntad de los líderes de los partidos políticos y no los intereses generales de la sociedad. El fortalecimiento del Estado de derecho jamás será efectivo con un MP parcializado. Para generar cambios sustanciales no basta con cambiar de máximas autoridades se requieren cambios estructurales en la operatividad del ente persecutor del delito, eso espera y demanda la población. ¡Sigamos vigilantes del trabajo de la JP y luego del Congreso Nacional de la República!