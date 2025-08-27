Geopolítica en juego

Tanto noticieros como canales de YouTube, a nivel mundial, informan que el régimen de Venezuela está a punto de caer, los bandos están divididos, pero resalta más la figura que el país del águila está listo para acabar con una dictadura más en el mundo y sumar así una intervención más a su lista. Por otro lado, aunque el presidente cuya bandera de su país es tricolor y que heredó el poder, no ha sabido manejar bien la situación como la hacía antes el militar y aunque tiene el pueblo venezolano dividido, creando privilegios, pero sobre todo ha mantenido el petróleo de esas tierras lejos de las manos extranjeras. Ese ha sido el gran resultado de esa dictadura. Cabe mencionar que en el mundo hay muchas más dictaduras, solo que al parecer unas son buenas y otras no, depende de cómo se quiera ver. Pero, ¿qué se juega actualmente el polémico presidente Trump al querer meter preso a Maduro? Pues además de lo que todos ya sabemos, también está en juego una gran parte del mar desde México hasta el Caribe, que, sin duda, es clave para que se pueda mantener alejados a países como China y Rusia, es decir, controlar toda la zona del mar Atlántico. No hay que olvidar que por ahí también se encuentra el Canal de Panamá. Además, también hay que ver desde la otra óptica, ¿qué puede pasar si el ataque contra Venezuela falla? Por desgracia al escalar este conflicto muchos de los países de la región, incluido el nuestro, saldrán afectados. El punto acá es que cuando los grandes tienen intereses de por medio, los pequeños siempre, de una u otra manera, se vuelven parte del mismo. También es importante tener en cuenta qué puede pasar si cae Maduro. ¿Qué otros países siguen? ¿Cuba, por ejemplo? Finalmente, es importante dejar claro que Venezuela ha sido la finca de una familia muy poderosa y que su petróleo siempre ha estado intervenido de alguna manera. Sin duda alguna que cualquiera que sea el resultado dejará al ganador con una gran hegemonía, en el caso del país de las barras y las estrellas o a Venezuela con dominio pleno.