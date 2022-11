Ganadores BID Lab

El laboratorio de innovación del BID Lab anuncia las seis propuestas que han sido seleccionadas en el BlueTech for Waste Challenge y que contribuirán a una gestión sostenible de los químicos y residuos peligrosos en Barbados, Haití, Jamaica, R. Dominicana y Trinidad y Tobago.

Esta Convocatoria fue lanzada en colaboración con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) en abril de 2022 con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras para hacer frente al reto que implican esos residuos, proteger la salud y el medioambiente, y hacer frente a la vulnerabilidad climática de la región del Caribe.

Se presentaron un total de 50 propuestas para ser implementadas en nueve de los doce países objeto de la convocatoria.

Las propuestas seleccionadas son: “Planta para la reutilización y servicio de baterías de litio”, proyecto de Aceleron Limited, Barbados; “Disolvente verde para la implementación del modelo de economía circular en envases de plástico”, proyecto de Nueva Vida para los Residuos (NUVI) y Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), República Dominicana; “Combustión ultra eficiente con biomasa”, proyecto de Fuego del Sol, Haití; “W2C: Waste to Cement” (Residuos para cementar), Proyecto de Caribbean Cement Company Limited, Jamaica; “Planta para reciclaje de neumáticos al final de su vida útil”, proyecto de Ecoimpact Co. Limited, Trinidad y Tobago; “Cerrar el Círculo Caribeño”, proyecto de Hello Green Products Limited e IAMovement, Trinidad y Tobago.

Estas iniciativas avanzarán en el diseño de sus propuestas y obtendrán financiamiento o asistencia técnica para implementar sus proyectos, que será proporcionado por el BID/BID Lab y el GEF (con la excepción de Haití y Jamaica, que recibirán apoyo del BID/BID Lab).