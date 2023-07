Fiesta de disfraces

Muchas veces siento que me pesa la vida, siento que esta vida es muy pesada, me pongo a pensar ¿por qué cada día empieza de la misma manera? La misma pesadilla. La misma mentira con la que te ahogas por las mañanas y que hace más difícil tu vivir. Uno siempre cree que va a poder sobrellevar las cosas que trae la cotidianeidad de cada “nuevo” día, hoy como ayer y mañana es lo mismo.

Me considero un tipo con apariencia fuerte pero con fragilidades y con mil temores que, muy en el fondo, hasta me da miedo mi historia, de las insatisfacciones que me hacen derrumbarme. A pedazos me voy levantando. La vida es compleja y complicada. La vida puede ser tan complicada o tan simple como la queramos dibujar. Hay que tomar en cuenta la complejidad de nuestros pensamientos, la sensibilidad infinita o lo que pesa la maldita tristeza.

Tanto que a veces solo puedes pensar que te duele vivir. Y lo saben quienes te quieren, quienes te conocen, los que saben lo que hay detrás de ese dolor: un tipo increíble, atractivo, válido como pocos, preso de las inseguridades que nacen de una mente (y un alma) privilegiada, que es capaz de ver más allá, de comprender a todos, de entender a todos, de empatizar con todos. Menos conmigo.Y, claro, te dan recetas fáciles: cambia tu rutina todos los días.

No busques matar el peso de tu vida, busca vivir con todo ese peso. No tires la toalla. Nadie mejor que tú conoce el poder de la mente. Pero sí, esa receta es fácil para los demás, “me duele la vida” que parte el alma. Quiero superar todas las adversidades. Sí tiene sentido vivir, en el vivir hay tanto por hacer (aprender y desaprender), disfrutar, y poder a través de las propias experiencias o guiar a otros. Pareciera no tener sentido, cuando no vemos otras puertas que nos pueden conducir a otras salidas u horizontes.

El vivir tiene una estructura excelsamente definida, nuestra tarea consiste en ir descubriendo poco a poco que nos anuncia cada vivencia, cada momento.