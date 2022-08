Existe aquí un paraíso

Dicen los poetas que no hay que morir para conocer el paraíso, y les doy toda la razón sobre eso, pues cuando tenía apenas dieciocho años tuve la oportunidad de conocer el paraíso, allí muy cerca de mi casa.

No recuerdo exactamente el día, la hora o el mes, pero no olvido como el atardecer se tornaba largo y dorado, y como el cielo azul Tiffany, a veces jade, reflejado por dos pestañas se robaba todas las miradas e iba a envolver mi ser el día que, como una dulce nube en un día soleado me sonríe y me saluda para entrar a lo más profundo de mis pensamientos, pero también de mis deseos fueron transcurriendo los días y sentí que la locura me tomaba de la mano, la impaciencia crecía, los días en que el paraíso con su propia y meliflua voz me decía, a las 4:00 voy a salir para que hablemos un rato, cuando eso sucedía el tiempo se congelaba, y yo por más que evitara no pensar en ese encuentro para que así las gotas del tiempo se derritieran más rápido, solo conseguía llenarme de suspiros y esperar, esperar...

Han pasado más de diez años desde que conocí el mismísimo Edén, estuve muy cerca de él en mis pensamientos, y lo he estado buscando, pero el destino, quiero creer yo, que ha sido el destino quien siempre ha evitado que esté cerca de él, o mejor aún, que esté allí adentro en el deleite del encanto, en la puerto del deseo en donde mi sed se apague con el agua que fluye de su fuente, lo he soñado, lo he imaginado un millón de veces, y me ha dicho que también a veces me piensa, y que hasta nos hemos soñado, y entonces mi corazón se acelera, mis versos fluyen, y le escribo a la diosa de aquel paraíso, quizás no los versos más sublimes porque yo soy un mortal y en el paraíso, nosotros allí no tenemos cabida, no hasta hoy, pero quizás mañana sí, o quizás nunca, empero, quiero asegurarme que antes de marcharme de esta tierra para siempre, estaré adentro del paraíso. (Cuento).