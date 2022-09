En los tiempos del abuelo

Hoy nuevamente nos subiremos en la máquina del tiempo y haremos un viaje bastante interesante. Todo comenzó el día en que decidí burlarme de mi abuelo porque no sabía usar con facilidad su celular, mi abuelo que era un hombre culto y en su tiempo fue un hombre de mundo no podía usar el GPS, y le dije: también se consideran analfabetas las personas que no saben utilizar la tecnología, a lo que muy sereno me respondió: pero yo puedo sumar sin usar calculadora operaciones básicas, y si leo un texto entiendo lo que allí dice, no solo puedo leer, a lo que yo respondí con una carcajada, ja, ja, ja, y no porque me estuviera burlando de mi abuelo, porque lo respeto mucho, simplemente me causó mucha gracia lo que dijo.

Abuelo, la tecnología nos ha venido a simplificar la vida, ¿para qué vas a sumar con la mente si ya existen las calculadoras? No puedes perderte si tienes un GPS en tu teléfono, pero claro, como no lo sabes usar eso ya es otra cosa, a lo que mi abuelo de manera muy serena me respondió: ahora quiero saber yo, ¿de qué me sirve saber donde estoy sino sé de ese lugar más que el nombre y la ubicación?

Los jóvenes de ahora como vos, y me señaló con su mirada, no conocen la historia de su patria, saben cuál es el último modelo de los celulares, pero no conocen a los próceres de su tierra, no saben ni la extensión territorial de su país, y lo interrumpí diciendo que para eso está el internet. Bueno, pues yo prefiero almacenar los datos en mi cabeza y no en mi teléfono.

¡Ay, abuelo, los tiempos han cambiado! Claro que han cambiado muchachito, sino por qué creés que en el mundo la ignorancia ha ido creciendo, ahora los de tu tiempo siguen todo aquello que tiene precio, pero que no tiene valor, ¿cuántos libros has leído a la edad que tenés? Me llamás analfabeta porque no puedo usar mucho la tecnología y vos no podés usar mucho tu cerebro, espero no te vayas a graduar de youtuber, la juventud avanza muy de prisa. (Cuento).