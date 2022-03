Los habitantes de la colonia Kennedy de Tegucigalpa nos declaramos en estado de indefensión, pues aparentemente en la primera entrada de nuestra colonia (por el parque Vida Mejor) no existe la Policía, a pesar de tener dos planteles a menos de 800 metros de la zona.

Desde hace semanas un grupo de personas se reúnen en un estacionamiento público de esta zona con un carro con fuertes altoparlantes para ingerir bebidas alcohólicas y drogas, realizan disparos y hacen gran escándalo en horas de la madrugada en cualquier día de la semana.

Muchos vecinos hemos llamado al 911 en diversas ocasiones durante varias semanas, sin jamás lograr que acuda una unidad de la Policía Nacional. Y es importante mencionar que en algunos casos se ha llamado cada hora desde las 11:00 de la noche hasta las 3:00 de la madrugada sin lograr ninguna ayuda.

Por otro lado, otro grupo de vecinos se acercó a la posta policial de la Kennedy para pedir ayuda porque estas parrandas ocurren los lunes, miércoles o jueves, hasta la hora que quieren. La respuesta que obtuvieron de los policías júzguenla ustedes: “todos tienen derecho a tomarse sus cervezas”, “pueden llamar al 911, pero ese es un tema que no, hay cosas más prioritarias”, o la mejor: “hasta que no haya un muerto, es difícil que vayamos”.

Ante esta situación no nos queda más que declararnos en estado de indefensión, porque nuestras autoridades policiales de la zona no nos prestan ayuda y no sabemos si será por sobrecarga de trabajo, por falta de capacidad operativa, porque no es un tema prioritario o por otras razones que desconocemos.

En fin, no hay Policía en la Kennedy, y bueno, alta es la noche y el parlante de los vagos suena muy duro... excepto para la Policía, que duerme cómodamente al arrullo de las alertas inútiles del 911.