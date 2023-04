Emergentes economías

Después de varios procesos por los que están atravesando varios países para no dejar que su economía se debilite, y después de ver cómo algunas grandes potencias siguen actuando de manera tradicional, hace apenas unos días surgió la jugada maestra para romper con la hegemonía norteamericana.

Si bien es cierto que Sudamérica se está pintando de rojo, y que Centroamérica quiere tener esa misma tonalidad, pues nosotros somos un ejemplo de eso, hay que esperar que el tiempo nos diga si las nuevas relaciones con la próxima potencia mundial son convenientes, porque un país que presta dinero sin preguntar para qué, y si se realizan obras que no produzcan ingresos para el Estado solo dejará como resultado una alta tasa de endeudamiento, más de la que ya tenemos.

Lo que quizás los hombres más ricos del mundo no se esperaban al comprar grandes hectáreas de tierra en el país que lidera en el nuevo continente, es que a su moneda el dólar la acaban de poner en jaque, y es que Rusia empezará a gestar su propia criptomoneda, y también hará que su gas y todo lo que exportan sea adquirido con dicha moneda, evitando así que sus fronteras comerciales sigan cerradas, pues como bien se sabe las criptomonedas no necesitan regulación de ningún banco, y este es el futuro cercano de la economía mundial, si de por sí ya el dólar es una moneda que no tiene respaldo, más que las personas debido a su globalidad confían en ella, los billetes verdes no cuentan con una reserva de oro que avale su valor, y a esto hay que sumarle la gran deuda que tiene con el gigante asiático, hubieron muchas réplicas cuando el gobierno de nuestro país anunció relaciones con los chinos, pero ellos sí pueden hacer negocios de “tú a tú con ellos”.

Justamente eso es lo que debemos de ponernos a reflexionar, no tenemos capacidad para competir con China, ¿será que de verdad nos van a tratar como sus homólogos o solo seremos uno más de sus peones en este juego por apoderarse del liderazgo mundial?