Estoy aquí a toda prisa, en medio de la selva escribiendo este relato antes de que caiga el sol, y los candiles no puedan darme la luz necesaria para decirles esto que les quiero contar, aquí el agua es zarca, y llueve todos los días, pero en cuanto acabe de escribir estos hechos me moveré de este lugar.

Lógicamente no diré quien soy, solo me autodenominaré el último testigo, pues esa madrugada de forma invisible se plasmaron en mi mente aquellos sucesos abominables que no olvidaré, así como ahora y después de esa tragedia muchos no olvidarán el nombre de la defensora de los bosques esmeraldas, más valiosos que el oro y el petróleo, porque hay legados que no se pueden matar, y ahora cada árbol, cada flor, cada río, cada bosque será abonado con su sangre, y crecerá una parte de ella en esos pequeños pero valiosos seres por los que ofrendó su vida.

Desde ese entonces yo he estado en la sombra, por temor a no poder contar al menos una parte de todo lo que ella hizo, porque el día que la desterraron de este mundo, ese día me convertí en un muerto en vida, teníamos muchos planes, y me la arrebataron, ahora millones de soldados verdes me protegen y están alertas, están enojados, y soy yo el único que puede contar la verdad, toda la verdad, no a medias, no tergiversada, mis ojos y mi boca guardan el secreto que si se llegara a hacer justicia puede derribar imperios, por eso cuido tanto mi libreta, por eso escribo solamente cuando el sol aún no se ha ocultado, porque después que termine de decir todo lo que debo decir, viene la otra parte de esta misión a la cual estoy más que empeñado por realizar.

Llevo más de seis años escribiendo la verdad que solamente yo sé, ya tengo el contacto listo para recibir mi libreta, y también ya estoy listo para borrar lo poco que me queda de identidad, mi amada luchó por la justicia, y prometo que justicia se hará en el caso de ella, estoy más cerca de lo que creen, pero soy invisible para ellos. (Cuento)