El secreto de una mochila

Llegó a nuestro poblado a la edad de once años, un niño robusto con la piel de la cara un poco áspera, con pecas en los hombros y cicatrices en las rodillas, y además, hablaba muy poco, y con una mochila vieja la cual nunca se quitaba de encima, así fue la llegada de Pedro a nuestras tierras. Pedro, a secas, pues nunca nadie supo su otro nombre ni apellidos.

Este relato me lo contó mi abuelo hace ya más de veinte años, y hoy después de ese tiempo soñé con Pedro, y es por eso que ahora sabrán una parte de su historia; en nuestra tierra los extraños que no se portaban mal eran bien recibidos, y este era un niño que apareció de la nada completamente solo, una mujer que ya tenía tres hijos, Olivia, no dudó en llevarlo para su casa, Pedro, no hablaba mucho con los niños de la casa, asumieron que sus pecas eran de nacimiento y que vivió en un lugar donde el sol era bastante fuerte, que sus rodillas estaban así porque le encantaba andar en bicicleta, y que a lo mejor aprendiendo se había pintando esas marcas en su cuerpo, nunca les dijo de donde venía, y cuando le preguntaron sí tenía nombre, solo dijo Pedro, de su mochila esa que nunca se quitaba, tampoco dijo nada, solo sonaban unos huesos crocantes dentro de ella, esa noche que el niño durmió boca abajo y con su mochila puesta, el marido de Olivia, aprovechó para saciar su curiosidad de saber el porqué tanto cuidaba esa mochila, al ver que eran huesos se asustó un poco, pero el incidente no pasó a más ya que su mujer lo tranquilizó, y así pasaron los años, y al tener Pedro, los veinte años cumplidos sin decir nada, tomó su mochila y se marchó, a los tres días llegó la Policía que preguntaba por la familia de Joaquín Pérez, hombre a quien habían matado hace muchos años, hijo de un alcalde que se fue a vivir a ese lugar después de la muerte de su hijo, ya que después de muchos años, por fin encontraron los restos del occiso en una mochila. (Cuento)