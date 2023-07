El rol del sistema penitenciario

El debate inicia entre el deber ser y lo que realmente sucede, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es categórica en cuanto a la garantía de los derechos que tienen las Personas Privadas de Libertad (PPL), asimismo, la Ley del Sistema Penitenciario ya determina la finalidad de la persona privada de su libertad, la cual consiste en rehabilitar, reeducar y reinsertar socialmente; sin embargo, no es esto lo que sucede en la práctica, existe un alto porcentaje de hacinamiento, no existen políticas encaminadas en educar al privado de libertad, muchas personas no cuentan con sentencia firme, es decir, su proceso penal continúa inconcluso y no hay garantía de que sea inocente o culpable.

Con la intención de generar condiciones favorables para estas personas se está considerando la habilitación de la isla Cisne de Honduras como centro penal, el problema no radica exclusivamente en crear más o tener menos centros penitenciarios, esta crisis es producto de ausencia estratégica para abordar de manera efectiva los temas carcelarios, porque no se cuenta con el personal idóneo y capacitado para tomar decisiones encaminadas a garantizar los estándares internacionales y los principios rectores de los sistemas penitenciarios.

No es lo mismo tomar decisiones por imprevistos emergentes que implementar planes de corto, mediano y largo plazo para poder tener un control y tratamiento progresivo de cada PPL. También es apremiante efectuar cambios en el sistema de justicia penal, garantizar investigaciones integrales y objetivas, procesos penales expeditos, a fin de no tener casos que estén años judicializándose.

Es mucho lo que falta por hacer, pero es urgente tomar acciones concretas dentro y fuera de los centros penales, para ello, debemos estudiar el fenómeno criminal y social de Honduras y no replicar lo que otros países han hecho. Cada enfermedad tiene su específico tratamiento.