El reloj en la pared

Yo siempre llego temprano a todas partes, la puntualidad es una de mis tantas virtudes, desde pequeño me enseñaron que hacer esperar a los demás es faltarles al respeto, es por eso que no puede faltar en mi mano mi reloj, y en mi casa también tengo uno en la sala, justo en la entrada hacía la puerta del más allá, más allá de la cocina ja, ja, ja, no me hagan caso ustedes disculpen es que a veces soy algo distraído, es que esto de ser tan puntual y llevar cargando tantos años en la espalda no es tarea fácil, yo he viajado mucho, desde Pekín hasta Toronto, porque me gusta el frío, pero si en la época en que hacía mis viajes estaba muy helado allá en Canadá, pues me iba para Santa Lucía, igual es bueno estar en casa.

Yo he viajado mucho, de verdad que sí, y antes me parecía aburrido, hasta que una vez cuando en uno de mis viajes por el desierto de Atacama me mordió una víbora muy venenosa solo por no fijarme bien donde me paraba; casi me muero, pero regresé justo a tiempo para pasar de lejos del lugar donde se encontraba ese ser maligno que hizo a Eva pecar.

En la vida hay muchas cosas que los seres humanos no pueden arreglar, y es que una vez pasada la hoja del libro de la vida, no hay marcha atrás, yo es porque tengo suerte, pues como les venía contando al inicio, a mí me gusta ser puntual, nunca en mi vida he llegado tarde a ningún evento, no al menos desde que tengo memoria, yo nací con un reloj prácticamente, y ese día 6 de marzo, era una fecha muy especial, no podía llegar tarde, era el cumpleaños de mi padre, y cuando corrí para cruzar la calle, un auto me atropelló, y desperté justo en la sala de mi casa, a tiempo para ir al cumpleaños de papá.

Ese reloj había sido un regalo de mi madre, y ella lo heredó de mi abuelo, así lograban verse a pesar de tanto tiempo, y así yo podía visitarla a ella. (Cuento).