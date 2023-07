El reflejo

No cabe duda de que el mar es muy sabio, y es que cuando conectas con la naturaleza tu espíritu tiene una guía, es la luz en el camino que llaman otros; siempre me encantó el mar, y por los minerales que tenemos en nuestro cuerpo bañar en sus aguas es muy bueno para la salud, sin embargo, nunca imaginé que esa divina creación del Hacedor del universo sería quien me diera una gran enseñanza.

Era un día cotidiano, me levanté a la misma hora, hice los mismos quehaceres, y todo transcurrió normal hasta la hora de irme a dormir, me acosté sin tanto sueño, y ese día junto con mi pareja escuchamos un ruido proveniente de la sala, a veces también oímos ruidos en el patio así que ya no nos asustamos, pues ya nos acostumbramos, y quiero dejar claro una cosa, en esta casa no asustan, los ruidos son eso, nada de espantos, pero sigo con mi relato, como no tenía mucho me di cuenta que hoy también mi hija se estaba despertando de repente a media noche, sí a eso de las doce de la media noche, tres días seguidos la mamá estaba un poco alterada por el desvelo, yo cuando me duermo soy una piedra, pero ese día también me desperté a media noche, mi hija lloraba y pataleaba y el sueño al parecer se le había ido muy lejos, arropé a su madre, la tomé entre mis brazos y nos fuimos al muelle, pues a ella también le encanta el mar, habían un par de pescadores, por eso nos quedamos, pues no soy mucho de estar a solas y por la noche con la naturaleza, me hija estaba ya más calmada, pues cuando ella quiere algo yo se lo doy, de eso se trata ser padre, darle a tus hijos lo que vos no tuviste, y que sufran lo menos posible, y en la punta del muelle una luz surgió de la profundidad y se volvió un espejo, y me mostró un padre avergonzado por una hija desobediente a la que todo le daban, y una ola se levantó y me susurró al oído, saber educar, es saber amar. (Cuento)