Ahí estábamos ante un crimen, llenos de miedo. Esa voz de sufrimiento de esa mujer y el miedo que sus agresores nos descubrieran y nos mataran, no nos permitió dormir. “Esto no debería suceder. No puede ser que haya gente muriendo ahí. Deberían poder salvar a la gente”. Supimos que a muchos que llegaron a dejarle comida a sus difuntos les quitaron todo: dinero, cadenas de oro y de plata.

Presenciamos asaltos de hombres armados y pensamos que no eran mexicanos porque los mexicanos mayores son solidarios. Ahora vía redes sociales te advierten desde EUA: “No lo hagas, es terrible ese viaje”, pero la necesidad está y entonces piensas, si él lo ha hecho, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Pero de verdad, no lo hagan, es terrible, vas expuesto a perder tu familia, tus amigos. Entre más te acercas a la frontera de EUA más peligro se transita.

Encontramos muchos retenes de control migratorio; la migración se vuelve más costosa y más peligrosa, porque los controles te obligan a buscar grupos delictivos que ayuden a cruzar la frontera, los llaman “polleros” o coyotes, son traficantes de personas. Ahora cobran más dinero y los llevan por rutas más peligrosas para evadir retenes. Estas medidas están fortaleciendo a las bandas de la delincuencia organizada, a nosotros nos cobraban en aquel tiempo $2,000.

Es un asunto de oferta y demanda: ante más necesidad y restricciones, más personas buscan quién los pueda cruzar a EUA, o si van de Centroamérica, quién los cruce en la frontera de México. Entonces, ante más restricción, más corrupción y más riesgo. Los están orillando a dejar el mundo de los vivos, porque pueden caer en manos equivocadas.

Conocimos historias variadas, encontramos a un maestro de primaria que se había ido a EUA y después de 12 años de vivir allá lo deportaron y cuando llegó a La Ceiba, a la casa que él había construido, ya su casa no era su casa y su familia ya no era su familia.