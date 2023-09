El manglar y yo

Justo cuando acababa de leer un par de libros durante un transcurso de siete años consecutivos en mi vida, unos cuatro o cinco libros por mes, entendí que solo soy una diminuta corriente ante un gran océano de conocimiento, y fue así, como al entender esto que decidí salir de la urbanidad para ir a conectarme con la naturaleza, me fui para la Laguna de los Micos, en el sector de Miami, pues durante mi adolescencia aprendí a cómo manejar una lancha, me acompañaba una botella pequeña de guifiti, algo de cazabe, unas baleadas, agua por supuesto, mazapán, una bolsa de rambutanes, y de postre, unos deliciosos mangostinos y unos chupetes, el mar abre el apetito.

Después de llegar a una sombra brindada por uno de los manglares comencé a contemplar las nubes, a observar cómo era el oleaje, a escuchar a los pájaros que en esa zona llegaban a descansar, el chillido de los monos y aproximadamente después de una hora, me sentí parte misma del manglar, yo había leído algunos libros de biología, de filosofía, de historia, de economía, y por supuesto de literatura, entre tantos otros; y al sentir la brisa del mar entre mis dedos y cómo acariciaba mis mejillas, imaginé cómo sería ser un pez, y sentí cómo una cola golpeó mi lancha y una hermosa silueta me invitó a dar un paseo, me lancé al agua y dentro del mar se escoden maravillas y misterios que son simplemente inefables, había una ciudad sumergida que hizo resplandecer mis ojos, y con su belleza mi alma brillar, y comprendí la magnitud de la naturaleza y como nosotros unos seres insignificantes la hemos ido destruyendo con el paso de los años, qué paradoja cómo destruimos lo que no conocemos y cómo teniendo un razonamiento hacemos daño.

Desperté empapado, no debí traer ese guifiti, y lo que para mí fue un corto y grandioso viaje, para el día ya había llegado la noche, pero descubrí de dónde se originan las raíces del manglar, y en unas horas muchas de mis dudas estaban despejadas, había claridad en mis pensamientos y ahora era un ser totalmente redimido, la naturaleza es sabia y encantadora. (Cuento)