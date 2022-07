El maestro y pintor

Nadie puede saberlo todo porque el conocimiento es infinito y, justo por eso, todos podemos aprender de todos, el mundo es un todo, pero aunque queramos saberlo todo, la vida es muy efímera; tengo claro que el talento se puede heredar, pero nacer para destacar sobre los demás eso solo la vida lo sabrá.

Lo conocí una tarde en una exposición de pintura en una de las galerías más importantes del país, y además situada en la capital, ese día por casualidad entré a ese lugar, quizás por un llamado del destino, pues aunque me gusta el arte, eso de solo ver y no comprar no es lo mío.

Al observar las pinturas noté que algunas estaban llenas de color y se podía sentir la textura solo con la mirada, hice unos comentarios nada relevantes sobre lo poco que conozco de arte, pero cuando finalizó el evento se acercó a mí un hombre con algunos surcos en la piel, delgado, con canas, con un olor agradable y con una sonrisa simpática y empezamos a hablar de todo un poco, yo era un profesor y él un maestro, y después de que la vida nos presentara empezamos una amistad.

Aquel día, ese hombre solamente me dijo su nombre y con el pasar de los meses las cartas sobre quién era se iban destapando como un juego de azar que está absolutamente planeado. Sus pinturas habían andado por el mundo, había sido invitado especial en conferencias de universidades muy importantes, y me enteré que próximamente va para una que fue fundada en 1636, y lo que me seguía sorprendiendo de aquel hombre era su humildad.

Entonces un día de esos en que por la mente te cruzan pensamientos de todo tipo, esos en donde por querer ver todo casi no ves nada, descubrí que ese hombre, además de pintar, poseía conocimiento, aquel que puede lograr que te liberes de la ignorancia, y lo más importante, respondería a todas mis preguntas que eran muchas; y yo que siempre quise saber y que sin saber llegué a esta tierra, empecé a entender mejor la vida a través de ese mentor (Cuento).