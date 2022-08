El duende malvado

Antes en los tiempos cuando mi abuela era joven, se solía hablar mucho del duende, pero ahora al parecer no sale mucho, ya los humanos no le temen, por el contrario, el duende nos tiene miedo a nosotros, ya usted puede encontrar mucha gente por las calles a altas horas de la noche y no haciendo algo bueno, ya son muchos los que se dedican ahora a dormir por el día y trabajar por las noches, pero los espíritus del más allá todavía existen, y desde siempre han existido, por eso cuando estén leyendo este relato y siempre que en la vida decidan hacer alguna maldad, pueden estar tranquilos de que el duende no se les va a presentar en alguna ocasión de sus vidas, digo esto siempre y cuando ustedes sean de los que todavía le tengan algo de temor al duende, pues este personaje ahora suele caminar por otras dimensiones, así que si no le temen en lo absoluto, les recomiendo que dejen de leer este cuento, pues si usted no cree en las cosas ocultas, si usted no sabe lo que hay más allá de lo que a simple a vista se ve, ya puede pasar la hoja.

Como les venía contando, este personaje es bastante peculiar y no tengo duda de su existencia, pues en algún momento de mi vida cara a cara me enfrenté con él.

Ese día yo estaba un poco aburrido y había dejado de creer en algunos entes gracias a una circunstancia en particular que estaba viviendo, y mientras la moto iba a más de cien por hora en una recta que parecía interminable, me empecé a cuestionar y me decía: tantas cuestiones misteriosas que hay y tanto que me habló mi abuela y mi madre cuando era yo un niño del duende, y mientras el viento hacía que mi máquina de dos ruedas se balanceara de lado a lado, yo ya casi gritaba el duende no existe, y sin avisar, se me cruzó de pronto un hombrecito que con tan solo una mirada me dejó sin aliento.

La siguiente historia me la contó el interno de un manicomio del cual no puedo decir su nombre.