El despertar

Soy maestro no porque siempre quisiera serlo, sino porque la vida me presentó la oportunidad y decidí tomarla, respecto a lo de la meditación, hasta hace muy poco aprendí de la importancia que tiene, mis clases siempre fueron muy monótonas, pero al menos lograba que los estudiantes se interesaran por la lectura. Transcurrieron casi 15 años sin tener una idea clara de lo que era enseñar, pero nunca es tarde y cuando se decide romper los moldes que siempre hemos seguido, allí es donde pueden empezar los verdaderos cambios, mi clase era pura teoría, hacíamos ejercicios prácticos, buscaba la manera de enseñar sin que fuera aburrido; no obstante, no era suficiente, y fue así y hasta que conocí a mi maestro de iluminación, que la clase y la vida de los estudiantes tendría un giro de 180 grados; ahora durante la clase todos meditábamos durante 20 minutos, y el cambio era bastante positivo en toda la clase, todos teníamos más consciencia, éramos más empáticos, muchos de mis estudiantes, e incluso yo mismo, escribíamos de manera más profunda, y mi clase por fin y después de mucho tiempo ya no era más una clase ordinaria, y unos años después la comunidad empezaba a ver como unos rayos de luz transformaban su entorno, las nuevas generaciones de estudiantes que tenía era más proactivos, tenían mucha sed de saber y yo me volví un mejor profesor porque muchos de ellos preguntaban constantemente, desde un pequeño espacio de aprendizaje se dieron unos grandes cambios, hasta que un día entró en vigencia y después de muchos años de estar inhabilitada la ley marcial, y desde luego que las clases ahora tenían muchos impedimentos, pero los muchachos no dejaron de soñar con seguir creando nuevos cambios, y tampoco sintieron temor, no éramos muchos, pero la unión hace la fuerza, y unas pocas almas con consciencia tienen más fuerza que miles que están en la oscuridad. (Cuento)