El camino hacia la esperanza

Soy oriundo del departamento de Colón, Honduras, de un bonito y pequeño municipio llamado Sabá. Me crecí observando cómo muchos amigos y conocidos de un momento a otro dejaba de verlos y al tiempo me daba cuenta de que ya estaban en los Estados Unidos, me pasó con muchos compañeros, tanto en la escuela como en el colegio, en ese momento lo veía como algo normal.

Actualmente, veo en mis redes sociales muchas de las personas con las que crecí, con los que jugaba fútbol que ya están en busca del sueño americano, me consterna profundamente porque renuncian compartir con sus familias para poder garantizarles un mejor futuro, y es que al no encontrar posibilidades, irse indocumentados arriesgando sus vidas y alejarse de sus familiares se vuelve una opción viable, tal y como lo menciona el Consejo Nacional Anticorrupción en su documento denominado “El impacto de la corrupción como factor determinante en la migración”, donde se refleja que las crisis políticas, económicas y sociales repercuten en el diario vivir de cada compatriota, donde la corrupción se refleja en falta de acceso a servicios públicos y fuentes dignas de empleos. El hondureño no tiene otra opción más que marcharse del país.

Este es un tema que ha venido pasando, que sigue sucediendo y seguirá ocurriendo mientras no se fortalezca el Estado de derecho, no se combata frontalmente la corrupción. Es imperante dejar de normalizar que nuestros hondureños sigan marchándose del país, es necesario crear empleos, generar seguridad jurídica para atraer inversionistas, pero, mientras el gobierno quiere disfrazar estadísticas o copiar modelos políticos fracasados y atender otros temas que no son prioridad en el país, la familia hondureña se sigue fraccionando porque hay más posibilidades en el extranjero que a lo interno, aunque sus discursos revolucionarios digan lo contrario, la realidad que se sigue viviendo en Honduras es otra.