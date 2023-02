El camino hacia el éxito

En su libro, The Hero with the Thousand Faces, Joseph Campbell describe el viaje por el que todo héroe debe pasar para convertirse en eso: un héroe/heroína. Campbell analiza mitos de todas partes del mundo y demuestra que todos siguen el mismo camino y que tienen umbrales establecidos. Como lo describe él: “El camino común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula representada en los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno”.

En otras palabras, y de manera muy simplificada, un héroe primero está en una situación normal y después recibe una llamada a la aventura. Si decidimos aceptarla, somos arrojados a la experiencia en la que los desafíos/desafiantes aparecen. Durante el viaje, empezamos a desarrollar nuestras siguientes habilidades.

Eventualmente, después de muchos retos, nos transformamos, y descubrimos el elixir que hemos buscado. Estamos tan felices con la etapa que hemos alcanzado que no queremos dejar el lugar en el que estamos y compartirlo, pero el viaje nos invita a compartir ese elixir para que otros lo puedan tener también. El viaje del héroe es un mito universal, y, por tanto, nos aplica a todos nosotros.

Podemos elegir usar el viaje mítico como perspectiva para ver nuestros caminos y alumbrar el sendero que estamos siguiendo. Al empezar nuestro viaje, inevitablemente nos toparemos con pruebas. A veces una prueba será una persona que se convierte en un oponente, mientras que en otros casos será una situación desafiante.Sin embargo, podemos elegir verlas como parte de la travesía: existen para ponernos el desafío de crear una capacidad nueva y alcanzar un nivel nuevo.

Después de vivir el periodo extraordinario de la pandemia, me pregunto qué otras sorpresas nos esperan en el futuro, pero si seguimos creciendo a través de los desafíos, estaremos listos para escuchar y responder a la llamada cuando llegue.