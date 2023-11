Estoy totalmente de acuerdo que por más oscura que sea la noche cuando llega la mañana la luz ocupa su lugar y desplaza a las tinieblas de la noche; y fue justamente así como descubrí el sentido de la vida, viendo como los amaneceres siempre llegaban después de la noche, nadie puede despertar sin la luz, en mi caso el resplandor que obtuve fue de los libros, no podemos entender la vida sin el conocimiento, y una vela puede encender un bosque entero, el poder de la luz siempre es más intenso.

Todos aquí en el pueblo del Olvido, éramos personas con una rutina muy marcada, siempre sabíamos por donde caminar todos los días, y fue así como con el paso de los años las nuevas generaciones también se vieron sumergidas en lo monótono, y peor aún, en seguir el camino que todos seguían, nada sucede por casualidad, yo llegué acá hace apenas un par de años, dos pares para ser preciso, y en las noches frías de los viernes, solía leer hasta el amanecer dando pequeños sorbos a un chocolate que tenía que calentar varias veces para que no se enfriara, en esas noches acompañado de aquellas páginas mi mente se expandía, mis pensamientos se agudizaban y mi forma de ver el mundo era una metamorfosis después de cada amanecer de los viernes fríos; siempre quise ser un líder, pero cuando me esforzaba en los grupos todo salía mal, contrario fue cuando sin desearlo y casi sin darme cuenta un grupo de jóvenes intentaba seguir mis pasos, se cuestionaban lo que les enseñaba y querían entender el sentido que esta vida les tenía preparado, entendí también, que aspirar a la luz no implica tener cierta edad o madurez, solo esa sed se saber, de entender que el mundo no es como lo dicen sino como de verdad funciona.

Nunca imaginé, que cuando los sueños empiezan a cumplirse incluso después de que no los esperábamos más, es porque la vida nos enseño a ser pacientes, y nos demostró que trabajando todo se puede alcanzar, este soy yo, quien vino de la oscuridad a dar luz, por eso me llaman El Amanecer ese soy. (Cuento)