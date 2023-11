El aborto de los libros

En una de las bibliotecas más antiguas de una ciudad no tan vetusta, en donde cuyos libros con el pasar de los días nadaban en el polvo, y la telaraña les servía de forro, sucedió un fenómeno que impacto a muy pocos de los habitantes de dicha ciudad, en realidad y para ser preciso, solamente los dos bibliotecarios tenían consciencia de lo allí transcurrido.

Y no fue sino hasta dos semanas después de celebrarse el gran carnaval, que uno de los profesores de historia de la universidad junto con algunos colegas de otras áreas, que decidieron poner en marcha una investigación involucrando sus estudiantes sobre el origen de aquella ciudad, ¿cómo se formó?, ¡quiénes fueron sus primeros habitantes?, ¿a qué se dedicaban? etc. Y fue ese día cuando algunos libros de historia estaban agotados, los archivos de registro de igual manera, que los bibliotecarios después de mucho tiempo no se daban abasto para los préstamos de libros, y quedaron absortos de ver como las carátulas de los libros de historia y todos los textos relacionados con ella, estaban manchados de sangre, unos incluso se estaban desangrando y sus hojas mutiladas como si las hubiesen cortado de tajo con un bisturí; para no alarmar a los estudiantes buscaron solamente los libros que estaban en buen estado, y les decían que por el momento no estaban disponibles todos los ejemplares por una actualización del registro, pues debido a la alta demanda del momento se quedaban cortos con lo solicitado, el profesor pidió permiso para buscar unos ejemplares y los bibliotecarios le advirtieron del fenómeno, este que era muy perspicaz pudo darse cuenta que los libros que estaban manchados y la mayoría casi moribundos, eran los que atesoraban la historia de hace más de tres siglos, al parecer los libros no se seguían reproduciendo en la biblioteca debido a que desde hace ya cincuenta años o más, nadie había ido a leerlos.

En ese mismo instante, el profesor reparó en la situación que se encontraba la ciudad y la juventud de la misma; y es que el pensamiento crítico se estaba suicidando, y los libros no querían parir hijos a quien nadie cuidaría. (Cuento)