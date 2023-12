Educación y salud, dos grandes oportunidades

A casi dos años del actual gobierno a manos del partido Libre, que llegó al poder con grandes expectativas por parte de la población, la que abrumada por tanto problema social dio un giro a la “izquierda”, en un afán desesperado por encontrar asidero para solucionar si no todos los problemas, al menos los más urgentes, como lo son educación, salud, seguridad, desempleo, inflación... Sin embargo, según mi lectura de la realidad nacional, son dos los temas más determinantes que deben ser de preocupación y ocupación para cualquier gobierno, ellos son educación y salud. Me referiré al sector educación, específicamente al sistema educativo público, que es donde yo me desenvuelvo como docente de primaria, lo que me permite ser testigo fiel de un proceso lleno de dificultades, donde el gran perdedor es la niñez de este país.

¿Por qué considero al sistema educativo con muchas dificultades? Las respuestas a continuación: la falta de recursos ha sido y sigue siendo una constante en el panorama educativo. Este déficit afecta la capacitación docente, la implementación de tecnologías educativas y la mejora de la infraestructura, limitando con ello que el sistema sea más robusto y eficaz. La falta de implementación de la tecnología en la enseñanza impide el acceso al mejor catalizador para superar barreras y mejorar la calidad educativa.

Es la puerta a la innovación pedagógica que permitiría egresar alumnos con un abanico de oportunidades para menguar la brecha enorme que existe entre los que asisten al sistema educativo privado respecto a los niños que nos toca formar en esas escuelas limitadas de recursos. La educación y la salud deben ser la gran apuesta del gobierno y convertirlos en su gran oportunidad, esto sería fundamental para trazar una nueva trayectoria educativa en Honduras. El acceso equitativo a una educación de calidad no solo es un derecho humano fundamental, sino también un motor esencial para el progreso económico y social del país.