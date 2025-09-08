En los últimos años, en cada barrio, en cada chat de WhatsApp y hasta en las redes sociales más populares, hemos visto cómo aparecen ofertas tentadoras: “Gana dinero fácil sin esfuerzo”, “duplica tu inversión en solo 15 días” o “únete a esta comunidad y obtén ingresos asegurados”.

La realidad es que, detrás de esas promesas, lo que casi siempre hay son trampas financieras disfrazadas de oportunidades, conocidas como esquemas piramidales o fraudes digitales.

La historia suele repetirse, alguien, movido por la esperanza de mejorar su situación económica, entrega lo poco que tiene. Al inicio recibe algún pago que lo convence de que funciona, pero pronto todo se derrumba y finalmente no solo se pierde dinero, también la confianza en cualquier forma de inversión legítima. Es aquí donde entra en juego la educación financiera.

No se trata de complicarse con fórmulas de economistas ni con tecnicismos de banqueros; se trata de tener criterios básicos que nos permitan distinguir entre una oportunidad real y un fraude disfrazado. Entender, por ejemplo, que no existen los milagros financieros, que toda inversión legítima conlleva riesgo, y que, si algo suena “demasiado bueno para ser verdad”, lo más probable es que sea mentira.

La Red Hondureña de Educación Financiera (Rehef) ha tomado esta bandera con fuerza y más allá de dar charlas o publicar materiales, trabaja en algo que a todos nos toca de cerca: proteger a las familias hondureñas de caer en ciclos de endeudamiento o en manos de estafadores. Lo hace promoviendo campañas de endeudamiento saludable, defendiendo leyes que nos protejan de la usura y abriendo espacios para que la ciudadanía aprenda a manejar mejor sus recursos.

Porque la verdad es sencilla, cuando sabemos administrar lo poco o lo mucho que tenemos, somos menos vulnerables a los “cantos de sirena” del dinero fácil, y cuando la ciudadanía está informada, también exige más transparencia y reglas justas a bancos, prestamistas y hasta al propio gobierno.