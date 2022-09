Este artículo está inspirado en la canción “¿Dónde están?”, de Sentidos Opuestos. El jueves pasado celebramos otro 15 de septiembre, el cumpleaños de la Patria 201.

Oportuna fue la fecha para preguntarle a los políticos en los que el pueblo depositó literalmente su fe en diferentes procesos electorales para que juntos, gobernantes y gobernados, construyésemos una Patria más digna y con mejores oportunidades para todos, y tomando en cuenta que Honduras cumple este 2022, 41 años de haber dejado atrás gobiernos militares, desde que volvió a realizar elecciones para escoger a sus máximas autoridades, marcando el regreso a la era democrática, entonces la pregunta obligada es ¿dónde están las promesas que nos han hecho?

Pasan los años, meses y los días, y vienen los recuerdos, la melancolía, aquellas noches y días en que durante las campañas nos hicieron que soñáramos y que nos juraron repetidamente a través de las décadas.

¿Dónde están las promesas? ¿Era cierto? Ya no lo sé. ¿En qué quedaron? ¿Solo en papel? Ojalá que ese tiempo ocurrido no sea tiempo perdido, pues les dimos el corazón. ¿Dónde están esas escuelas bien acondicionadas? ¿Dónde están los centros de salud bien abastecidos? ¿Dónde están los niños no desnutridos? ¿Dónde están? Promesas. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas fuentes de empleo masivas? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están los excandidatos presidenciales y demás cargos de elección popular, pasados y presentes, con sus muestras de solidaridad con los pobladores de la colonia Guillén? ¿Dónde están? Promesas. ¿Dónde están?

Siempre nos entregaron promesas con gran ilusión, siempre lo entendieron los políticos y lo hicieron con mala intención. La política y la democracia en Honduras es una pseudo ciencia basada en grandes mentiras, es la ciencia del engaño. ¿Dónde están? Promesas. ¿Dónde están?