Diseña una solución

Encontrar una plataforma de software que cubra todas las necesidades de tu compañía puede ser un sueño difícil de hacer realidad. Sin embargo, con un poco de imaginación e innovación, puedes diseñar una solución adecuada para ti al modificar una plataforma existente.

Sin embargo, las modificaciones a veces no son suficiente; tal vez tengas que añadir más sistemas para obtener un resultado más completo o añadirle extensiones al sistema que ya tengas. Sin embargo, la solución que obtengas probablemente nunca será 100% perfecta. El flujo de trabajo puede no ser tan sencillo como deseas, o puede que el sistema tenga detalles que no puedas eliminar.

La solución ideal en general será aquella que le dé a tu compañía los resultados que necesita. La clave está en llenar las brechas e implementar las mejoras necesarias para obtener la mejor solución completa disponible para ti.

A veces, tu sistema actual es lo mejor que puedes obtener con tu presupuesto, pero deja espacios cruciales para mejorar. En este caso, puedes encontrar soluciones más pequeñas para llenar las brechas. Puede que también desees programar extensiones en el sistema que ya tienes.

Por ejemplo, estamos implementando una solución de inteligencia empresarial para mejorar las capacidades de informes de nuestra solución de planeación de recursos empresariales. Nuestra meta es poder visualizar nuestros datos y agregar los informes ya producidos por el sistema.

Estamos resolviendo este problema añadiendo una herramienta de visualización de datos, que tomará los informes que ya tenemos y otros que crearemos para darnos la información que necesitamos.

Estos sistemas adicionales, que comúnmente son más económicos, pueden ayudarte a encontrar una solución completa menos costosa. Si se diseñan de forma adecuada, estas soluciones juntas le darán a tu negocio los resultados que necesita.