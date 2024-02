¿Dictadura o excelencia?

Hace menos de una semana, el 4 de febrero de este 2024, para ser más exacto, se marcó en el calendario de los salvadoreños una fecha que sin duda quedará en la historia, ya que el presidente actual y casi por mayoría absoluta salió elegido nuevamente para gobernar otros cinco años, ya que se reformó la constitución. Si bien es cierto, en este país la reelección era prohibida alegan algunos expertos constitucionales, es decir que no se debió hacer la reforma, los resultados del presidente Bukele no se pueden tapar con un dedo, sin duda alguna es un mandatario que ha sabido resolver uno de los flagelos que tenía de rodillas al pueblo salvadoreño, es verdaderamente un logro el que ahora sus habitantes se sientan seguros al andar por las calles, pero aún falta mucho por hacer, y es importante mencionar que él dejó el pasado atrás, no pone excusas para brindar soluciones, y partiendo que la democracia es el poder del pueblo, en las urnas han dado un respaldo nunca antes visto en unas elecciones en el mundo, ¿por qué evitar que se haga la voluntad del pueblo? ¿Es una dictadura cuando las personas a las que se gobierna les ha cambiado la vida de manera positiva? Se puede hacer un contraste con aquellos que estuvieron años en el poder, pero que cuyos países que gobernaron siguen estancados como Venezuela, Argentina, Honduras, para citar algunos ejemplos, y en todos los casos hubo fraude electoral; pero definitivamente, El Salvador es la excepción, hay unos pocos que querían impedir los cambios en el país vecino, pero si un presidente está realizando cambios que le dan a sus ciudadanos un estilo de vida mejor, desde mi humilde perspectiva que se haga perpetuo en el poder, ¿por qué cuando lo malo se hace, pocos se oponen para que siga, pero con el bien pasa lo contrario? Para culminar, solo el tiempo hará que el camino que ahora unos no quieren continuar, y que otros con ojos cerrados quieren seguir transitando es el correcto o no, siempre debe existir la duda, pero también hay que tomar riesgos, al final si el pueblo gana, todo está bien.