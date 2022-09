Diana, 25 años después

Se cumplieron 25 años de la muerte de la princesa Diana, a sus 36 años, el pasado 31 de agosto. La única mujer que logró paralizar en dos ocasiones al mundo. El día de su boda (1981) y la noche de su muerte (1997).

Recuerdo como si fuera ayer esa fecha, me levanté temprano a las 6:00 de la mañana, salí al garaje recogí el periódico EL HERALDO que venía en una bolsa, me subí al carro y me fui al Hotel Alameda a nadar a la piscina lo habitual: 80 metros libre, mariposa y pecho, respectivamente.

Cuando salí de la piscina ordené mi desayuno de siempre, una hamburguesa a la mexicana y una cerveza SalvaVida (porque) tomar una cerveza en la mañana es muy nutritivo.

Al fin, desembolsé el periódico y fue hasta ese momento que me enteré de la noticia que venía, como era lógico, en la primera plana, y no lo podía creer. Leí toda la noticia que publicó EL HERALDO ese día y luego le pedí a la mesera que me trajera el teléfono, en esa época no tenía celular, pero si ya habían, le hablé a mi compañera y presentadora, en ese tiempo de mi programa Sistema Judicial, Myrna Castro, y le dije: “Te diste cuenta de lo de la princesa Diana”. “Sí, vos”, me dijo ella, “yo no he dormido, fue ayer en la madrugada, yo estoy pegada al televisor viendo todo”. “Pues yo amiga hasta ahorita me desayuno la noticia, literalmente”, le dije y me reí. “¿Y en qué mundo vivís vos muchacho que no te dabas cuenta?”, y se rió de mí.

Ese tipo de fechas no se olvidan, la muerte prematura de la princesa Diana sacudió al mundo entero. Entiendo que ella tenía planes de venir a la frontera entre Honduras y Nicaragua relacionado con su lucha y campaña contra las minas antipersonas en la que se involucró en 1997, mismo año de su fatal accidente. Hoy, 25 años después, sus hijos la recordaron en privado y los británicos le rindieron homenaje. El mundo recuerda a la princesa Diana como lo que ella fue en vida, un ícono que sin duda marcó una época.